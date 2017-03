Slideshow

Gekloonde Rolls-Royce gesnapt Project Cortege in de kou?

Nog altijd worden er genoeg ontwerpen onder het kopieerapparaat gelegd en vandaag is het een vakkundig ingescande Rolls-Royce-kloon die aan een koudetest wordt onderworpen.

Normaal gesproken weten we altijd exact wat we voor ons hebben, maar in het geval van deze ingepakte Rus-met-Britse-aspiraties tasten we toch enigszins in het duister.

Onze spionagefotograaf liep in het noorden van Zweden deze opvallende fop-Brit tegen het lijf, een forse sedan die het eindresultaat lijkt te zijn van een Bentley en een Rolls-Royce die nader contact hebben gezocht. We weten dat een consortium van Russische overheidsinstellingen en technische bedrijven onder de noemer Project Cortege werkt aan een familie auto's voor hooggeplaatsten. Eerder dook van één van deze beoogde modellen een reeks designschetsen op (foto 4 t/m 7). Het lijkt er sterk op dat het die auto is die hier de vrieskou is ingestuurd.

Een andere kandidaat is het Chinese Geely, een merk dat ooit voornemens was om de Emgrand GE op de markt te brengen, een auto die in conceptvorm wel erg veel weg had van de Rolls-Royce Phantom. In een later stadium werd de auto met een aangepaste koets gepresenteerd (foto 9 en 10), maar ook die variant heeft het productiestadium nimmer weten te halen. Gaat hier dan de definitieve versie voorbij? We durven het helaas niet met zekerheid te zeggen. Voorlopig moeten we het met deze opmerkelijke foto's doen.