Gefacelifte Toyota Yaris (Hybrid) in beeld! Nieuw front, nieuwe kont én nieuwe techniek

Luttele momenten geleden schoof Toyota de gespierde versie van de Yaris naar voren het merk sinds lang weer een spierbundeltje in het gamma krijgt. Een gefacelifte Yaris werd aangekondigd, een model dat nu al als Hybrid is te zien.

De huidige generatie vescheen in 2010 op de markt, een auto die in 2012 gezelschap kreeg van de Hybrid. Die zuinige versie was op uiterlijk vlak van zijn broers te onderscheiden met zijn aangepaste voorzijde en bilpartij met andere lichtunits. In 2014 ging de gehele Yaris-lineup onder het mes om de uiterlijke verschillen kleiner te maken. Nu, drie jaar later, krijgen we opnieuw een gefacelifte Yaris te zien. Ditmaal schuift Toyota als eerste de Hybrid naar voren. Op de foto's zien we de Yaris overigens als Vitz, de naam waaronder de compacte Toyota onder andere in het thuisland mee door het leven gaat.

De Yaris krijgt van Toyota een nieuw front mee waarmee het model meer in lijn komt met auto's als de C-HR en de Prius. We zien een nieuwe grille, nieuw bumperwerk en ook aan de achterzijde zijn nieuwe lichtunits gemonteerd. In het interieur lijken de wijzigingen minder duidelijk aanwezig. Het lijkt er sterk op dat de Yaris Hybrid over een donkerder interieur, een nieuw instrumentarium, Lane Departure Warning en automatische koplampunits komt te beschikken.

Volgens Toyota is het chassis van de Yaris aangepakt voor een dynamischer stuurgedrag. De Yaris Hybrid gaat er ook wat aandrijflijn betreft op vooruit. De hybride Yaris beschikt nog altijd over een aan een 61 pk sterke elektromotor gekoppelde 75 pk sterke 1,5-liter metende viercilinder benzinemotor, maar Toyota zegt de aansturing ervan te hebben herzien. Het gemiddeld verbruik moet, volgens de Japanse meetcyclus, op 2,9 l/100 km komen te liggen.