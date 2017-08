Slideshow

Gefacelifte Suzuki Vitara opnieuw gesnapt Bumpertje hier, verlichting daar

Het duurt niet lang meer voor Suzuki de Vitara aan een kleine facelift onderwerpt. De bijgewerkte Japanner strekt voor de tweede keer zijn vernieuwde benen voor de lens van onze spionagefotograaf.

De Vitara zoals we die nu in de showrooms van Suzuki vinden, breekt enigszins met de stijl van zijn voorganger. De huidige Vitara is de productieversie van de iV-4 Concept die vier jaar geleden tijden de IAA van Frankfurt debuteerde. De relatief compacte Vitara verscheen begin 2015 in de Nederlandse showrooms en Suzuki hoopt de aandacht voor het model vast te houden door een facelift door te voeren.

Ogenschijnlijk lijkt die facelift niet zeer ingrijpend te worden. Slechts de voor- en achterzijde van de Suzuki zijn met camouflagemateriaal bedekt. Aan de voorzijde lijkt Suzuki de bumper te wijzigen terwijl achter ook nieuwe verlichting gemonteerd. De lampen blijven hetzelfde van vorm, maar lijken nu uitgerust met led-techniek. Het achterruitrijlicht verhuist naar de vernieuwde achterbumper.

Het is nog even gissen naar welke wijzigingen Suzuki verder doorvoert. Kleine broer Swift is onder andere met de 112 pk sterke 1.0 Boosterjet te krijgen. Op de benzinelijst van de Vitara staat de 120 pk sterke atmosferische 1.6 onderaan de lijst. Het plaatsen van de 112 pk sterke 1.0 zou een mogelijkheid zijn. We wachten af.