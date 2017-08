Slideshow

Gefacelifte Porsche Macan betrapt Kleine updates voor succesnummer

Met de Cayenne heeft Porsche zijn verkoopcijfers aanzienlijk zien toenemen en ook diens kleinere broer, de Macan, weet de verkoop van nieuwe Porsches alleen maar verder op te stuwen. Een facelift voor de SUV zit in het vat en onze spionagefotograaf heeft het model vast weten te leggen.

Met de Cayenne verkende Porsche voor het eerst het SUV-segment en met de lancering van de Macan in 2014 werd een vergelijkbaar concept in een kleinere maatvoering gebracht. De SUV van het formaat van de Audi Q5 en BMW X3 is inmiddels het populairste model van Porsche, het actueel houden van de Macan staat derhalve hoog op de prioriteitenlijst van Porsche. Een kleine facelift staat op de planning en vandaag hebben we de eerste beelden van dat opgewaardeerde succesnummer.

Heftig lijkt Porsche de Macan overigens niet aan te pakken. Ogenschijnlijk geeft Porsche de Macan ietwat herziene bumpers met nieuwe dagrijverlichting en aan de achterzijde wijzen de ingepakte lampen op een herindeling van de lichtunits. In het interieur nemen we herziene infotainment waar en ongetwijfeld komen nieuwe materialen en kleuren beschikbaar voor het Macan-binnenste.

We verwachten dat we de vernieuwde Macan in de eerste helft van volgend jaar op de weg kunnen zien. Eerst zal Porsche de Cayenne aan een volledig nieuwe generatie helpen. Zet in op een onthulling tijdens de IAA van Frankfurt in september.