Slideshow

Gefacelifte Nissan Qashqai gelanceerd ProPilot voor populaire cross-over

Na 3,5 jaar is Nissans populaire Qashqai toe aan een facelift. Grootste noviteit? De toevoeging van ProPilot-technologie.

De in 2013 op de markt verschenen tweede generatie Nissan Qashqai doet het in de Nederlandse verkoopstatistieken net als zijn voorganger zeer goed. Om dat succes in stand te houden is de cross-over gefacelift.

Met de toevoeging van ProPilot, een systeem waarmee de Nissan zelfstandig kan sturen, acceleren en remmen op de snelweg, is de Qashqai Nissans eerste Europese model dat met die techniek beschikbaar komt. Eerder werd het systeem al in de Japanse Serena geïntroduceerd. Ook het onderstel is opnieuw afgesteld.

Vanbuiten is de vernieuwde Qashqai te herkennen aan zijn nieuwe front met prominenter aanwezige 'V-motion-grille'. De koplampen zijn herzien en ook bumper en motorkap zijn aangepast op de snijtafel. Aan de achterzijde nemen we nieuwe lichtunits waar.

Het interieur is eveneens opgefrist. Nissan spreekt over het gebruik van betere materialen. De Tekna+ is een nieuwe topversie met met leer beklede stoelen. De Qashqais krijgen verder een nieuw multifunctioneel stuurwiel mee. NissanConnect, het infotainmentsysteem, is herzien en heeft nu een nieuwe interface.