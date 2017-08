Slideshow

Lexus CT 200h volgens TRD Facelift optisch afgetraind

Toyota Racing Development (TRD) heeft zich gestort op de onlangs gefacelifte Lexus CT 200h. Het feit dat de compacte Lexus in de basis geen scheurneus is, deert de sportafdeling niet.

Toyota Racing Development is een kei in het optisch aanpakken van modellen van Toyota en Lexus. Modellen met een milieuvriendelijke mentaliteit worden daarbij absoluut niet ontzien. Eerder bewees TRD dat al door zich op de Prius te storten en nu is ook de onlangs gefacelifte CT 200h van Lexus aan de beurt.

De CT 200h krijgt een uitgebreide bodykit aangemeten waarbij met name de vier uitlaateindstukken in het oog springen. Het spoilerwerk is behoorlijk prominent aanwezig en TRD weet zelfs aerodynamische extraatjes boven de achterlichten te plaatsen. Diverse delen zijn in zowel zwart als wit uit te voeren. Een verlagingsset is aanwezig, een set veren waar de CT zo'n 3 centimeter dichter boven het asfalt komt te hangen.

Op motorisch vlak blijft de CT 200h volledig zichzelf. Dat betekent dat ook deze agressief ogende versie over een 99 pk sterke 1,8-liter grote benzinemotor beschikt die wordt bijgestaan door een 82 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt uit op 136 pk.