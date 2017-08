Slideshow

Gefacelifte Kia Carnival gespot Nieuw hoofdstuk voor Kia's ruimtereus

De Kia Carnival was tot negen jaar geleden een bekend gezicht in de Nederlands showrooms. De MPV verdween bijna tien jaar geleden van onze markt, maar is elders nog altijd springlevend. Er staat de huidige generatie een facelift te wachten.

Tegenwoordig lijkt de MPV volledig uit de gratie te raken ten koste van cross-overs en SUV's. Kia doet ook volop mee, met als laatste inzending de gloednieuwe Stonic. Hoewel het merk de Carens en de Venga nog in het aanbod heeft, is het maar de vraag of die nog een lang leven beschoren zijn. De Carnival is al jaren uit het aanbod, maar is bijvoorbeeld in Australië en de VS (als Sedona) nog altijd leverbaar. Op deze foto's zien we dat er een nieuwe fase voor de grote MPV op stapel staat.



De huidige en derde generatie van de Carnival werd in 2014 aan het grote publiek voorgesteld. Niet gek dat er dus inmiddels aan een facelift gewerkt wordt. Hoewel de scherpe neus van de MPV nog niet al te bedaagd oogt, verwachten we dat er onder de camouflage een nog wat agressiever front schuilgaat, met een prominentere 'tiger nose' grille. Het lijkt erop dat de achterlichten ook aangescherpt worden, met een moderne indeling en led-lampen. Waarschijnlijk staat de Carnival (of Sedona) begin volgend jaar buiten Europa in de showrooms.