Slideshow

Gefacelifte Ford Mustang duikt op in video! Vernieuwde Mustang in volle glorie

Er is een video opgedoken waarop we de gefacelifte Ford Mustang zien!

Ford is al druk bezig met het testen van de vernieuwde Mustang. Al een paar keer zagen we de nog stevig ingepakt muscle car opduiken, maar de camouflage lijkt niet meer nodig te zijn. In een video, geüpload op Mustang-forum Mustang6g.comzien we de gefacelifte Mustang al in volle glorie rondrijden.



Hoewel het nog een beetje vaag is waar de video vandaan komt, lijkt het om offcieel beelmateriaal te gaan. We zien een gele Mustang die een beduidend andere neus heeft dan we gewend zijn. De koplampen zijn anders van vorm en iets kleiner, en daarmee kijkt de Mustang een stukje norser de wereld in. De voorbumper is ook compleet veranderd. Aan de achterkant is uitgebreider speurwerk nodig om te zien wat er is veranderd.



Hele grote wijzigingen hadden we voor het uiterlijk van de Mustang ook niet verwacht. Wat er onderhuids verandert, is nog steeds gissen. Volgens geruchten wordt een nieuwe tientrapsautomaat leverbaar, die in samenwerking met GM is ontwikkeld. De begeleidende tekst bij de video, '2018 Ford Mustang', lijkt erop te duiden dat Ford nog dit jaar officieel het doek van de gefacelifte Mustang trekt.







Video