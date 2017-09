Slideshow

Gefacelifte Citroën C4 Cactus gesnapt Afscheid der airbumps?

Uit de krochten van het internet hebben we foto's van de gefacelifte Citroën C4 Cactus op weten te duiken!

Citroën was niet aanwezig tijdens de IAA van Frankfurt. Mocht het merk toch besloten hebben de autobeurs samen met DS - wel aanwezig - te bezoeken, dan had het er ongetwijfeld de gefacelifte C4 Cactus getoond. Had duurt namelijk niet lang meer alvorens Citroën het doek van het opgewaardeerde model trekt, de auto dook namelijk in de straten van New York op tijdens het opnemen van een promotievideo. De C4 Cactus rolt sinds begin 2014 van de band in het Spaanse Villaverde.

In de wandelgangen werd al gefluisterd dat de Airbumps, de kunststof stootpukkeltjes op de flanken van het model, bij een facelift van de C4 Cactus mogelijk zouden verdwijnen. Op deze helaas nog erg korrelige foto's is in ieder geval te zien dat panelen niet meer aanwezig zijn. In plaats daarvan krijgt de C4 Cactus net als grote broer C5 Aircross de beschikking over Airbumps-achtige vormen bij de dorpels. Verder monteert Citroën aan de achterzijde bredere achterlichtunits. Of de Airbumps net als bij de C3 naar de optielijst verhuizen, valt nog te bezien.

Ook de voorzijde van het model gaat op de schop. Citroën plaatst chromen elementen tussen de koplampunits. Daarmee verliest het model ietwat van zijn excentrieke snoet, al is het goed mogelijk dat Citroën verwacht er een grotere kopersgroep mee aan te spreken. Ook de voorbumper wordt vernieuwd, we zien een exemplaar dat eveneens meer lijkt op de voorbumper van de C5 Aircross.

Citroën levert de Airbumps niet alleen op de C4 Cactus. Ook de C3 is met de opvallende panelen te krijgen, al zijn ze op dat model optioneel terwijl de C4 Cactus er altijd mee was uitgerust. Bij de C3 zijn de Airbumps behoorlijk populair, ruim driekwart van alle in Nederland verkochte C3's is ervan voorzien.