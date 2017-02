Slideshow

'Geen ventilatieroosters voor Tesla Model 3' Blijft dashboard minimalistisch?

Bij de introductie van de nog niet definitieve Model 3 deed Tesla bijzonder geheimzinnig over het interieur. Foto’s van het dashboard verschenen pas later, en lieten zien dat het om een bijzonder strak, vrijwel kaal geheel gaat. Dat zou best eens zo kunnen blijven, blijkt nu.

Dat de Model 3 nog wat fijnslijpwerk verdient voordat de auto daadwerkelijk op de markt verschijnt, blijkt nog het meest uit het interieur. De veelbelovende besturing waar Tesla het over heeft, lijkt nog te ontbreken en het dashboard zelf is een eenvoudig, recht geheel dat slechts wordt onderbroken door een groot losstaand scherm. Natuurlijk wordt de functie van veel knoppen, net als in andere moderne auto's, overgenomen door dat scherm, maar ook 'verplichte nummers' als ventilatieroosters ontbreken in de Model 3.

Volgens Jason Torchinsky, schrijver bij het Amerikaanse Jalopnik, zou dat best weleens zo kunnen blijven. Hij zegt namelijk dankzij een bron te weten dat de climate control de volle breedte van het dashboard benut om lucht het interieur in te blazen. Traditionele ventilatieroosters zouden daarmee overbodig worden, maar ook de mogelijkheid om de richting van de luchtstroom aan te passen, vervalt hiermee. Voordelen zijn er natuurlijk ook: door de lucht meer te verspreiden zijn irritante luchtstromen te voorkomen en ook het harde geluid dat een ventilatiesysteem maakt, is wellicht beter in te dammen.

De Tesla Model 3 zou met dit systeem overigens niet de eerste auto zijn waarbij de gehele breedte van het dashboard als uitstroomopening fungeert. De Lancia Thesis kon dit ook, maar kreeg evengoed ventilatieroosters mee.