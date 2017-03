Slideshow

Geen pk-oorlog voor DS 'Moeiteloze kracht is belangrijker'

DS wil, om te beginnen met de 7, de strijd aangaan met merken als Audi, Mercedes-Benz en BMW. Een sportieve topversie, zoals bij deze concurrenten, zit echter voorlopig niet in het vat.

De bekende Duitse premiummerken verkopen het gros van hun modellen in een nette, zakelijk verantwoorde uitvoering, maar werken ondertussen aan een indrukwekkend imago met uitzonderlijk snelle versies onder de namen M, RS en AMG. Het Franse DS zal die weg voorlopig niet bewandelen, vertelt Design Director Ivo Groen aan AutoWeek. ";Comfort en luxe zijn de speerpunten van DS. Voldoende vermogen hoort daar ook bij. Onze auto's moeten moeiteloos kracht bieden en 'smooth as butter' zijn. Dat lukt echter prima met vermogens tot 300 pk, 500 pk is daarvoor niet nodig." De Fransen zullen zich dus niet in de eeuwige pk-oorlog storten: ";Dit jaar ben je trots op 540 pk, volgend jaar heeft je buurman er 570", spreekt Groen nuchter.

Overigens is er van de kleinste DS, de DS 3, wel een rappe versie onder de naam DS 3 Performance. Met 208 pk is die auto meer dan adequaat gemotoriseerd, maar een pure pk-beul is de uiterst vermakelijke hot hatch niet. De nieuwe DS 7 wordt verkrijgbaar met vijf verbrandingsmotoren, met vermogens tussen de 130 en de 225 pk. In een later stadium volgt de plug-in-hybride E-Tense, die dankzij een benzinemotor met 200 pk en twee elektromotoren tot een totaalvermogen van 300 pk komt.