Slideshow

Geen financiële compensatie Duitse VW-eigenaren Rechtbank verwerpt financiële claim

Volkswagen hoeft de Duitse eigenaren van door het dieselschandaal getroffen auto's niet financieel te compenseren. Dat heeft een Duitse rechtbank besloten. De eigenaren zouden niet financieel benadeeld zijn.

Er hoeft geen financiële compensatie uitgekeerd te worden aan alle Duitse eigenaren van Volkswagens met sjoemelsoftware aan boord. Reuters meldt dat een rechtbank in Braunschweig die uitspraak doet richting consumentenorganisatie MyRight en het Amerikaanse advocatenkantoor Hausfeld. Zij spanden de zaak aan.



De reden dat Volkswagen buiten schot blijft, is volgens de rechtbank dat de eigenaren als het goed is geen financiële schade ondervinden. Men mocht namelijk gewoon in de auto's blijven rijden met de sjoemelsoftware aan boord en de auto's worden alsnog volgens EU-richtlijnen aangepast. Volgens Volkswagen hoeven de eigenaren daarna niet te vrezen voor onverwacht waardeverlies.



Ontevredenheid over compensatie

Volkswagen kwam eerder over de brug met een andere vorm van compensatie. Europese eigenaren krijgen twee jaar extra garantie op hun door het schandaal getroffen auto. In de V.S. krijgen eigenaren echter wél een financiële compensatie, dat ook in Nederland tot verontwaardiging leidt bij eigenaren, stichting Volkswagen Car Claim en de Consumentenbond. Volgens de Consumentenbond zou de aanpassing van de software verder wel degelijk voor verminderde prestaties zorgen. In dat geval wordt de waarde van de auto daar uiteraard niet beter op.