Geen EU-agentschap voor toezicht op autotest Voorstel verworpen

De Europese Unie gaat nationale autokeuringsinstanties niet laten controleren door een onafhankelijk EU-agentschap. Het Europees Parlement verwierp dinsdag het voorstel voor zo'n toezichthouder van de enquêtecommissie die het gesjoemel met de uitstoot van dieselwagens onderzocht.

Een wetsvoorstel voor strengere autokeuringen en meer bevoegdheden voor de Europese Commissie om die te controleren kreeg wel een meerderheid. 'Foute' automakers zouden een boete tot 30.000 per voertuig opgelegd kunnen krijgen.

Ook steunde het parlement het opzetten van een forum waar nationale autoriteiten informatie uitwisselen en van een databank met alle testresultaten. EU-industriecommissaris Elzbieta Bienkowska stelde dat dit het begin is van een beter en transparant toezichtsysteem.

Het parlement nam de conclusie over van de 'dieselgatecommissie' dat de lidstaten en de Europese Commissie hebben gefaald in het toezicht op de autofabrikanten en keuringsinstanties. Die was ingesteld nadat 1,5 jaar geleden was gebleken dat Volkswagen de werkelijke stikstofuitstoot van diesels verbloemde met 'sjoemelsoftware'.

Helaas durft het parlement de lidstaten en de Europese Commissie niet volledig los te koppelen van de auto-industrie en haar belangen, reageert Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). ,,Onbegrijpelijk.'' Hij betwijfelt of een nieuwe dieselgate nu kan worden voorkomen. Zijn D66-collega Gerben-Jan Gerbrandy sprak van een positieve stap.

Wim van de Camp (CDA) stemde tegen het EU-agentschap, maar wil wel dat de Europese Commissie gaat hertesten. Hij vindt het ,,onbegrijpelijk dat lidstaten zich tegen een dergelijke bevoegdheid verzetten''. SP'er Dennis de Jong is tegen een ,,Europese dieselpolitie'', omdat die ,,een stap richting EU-superstaat'' zou zijn.

Dat de miljoenen bezitters van 'sjoemeldiesels' in Europa nog altijd geen financiële compensatie hebben gekregen is veel parlementariërs een doorn in het oog. Zij willen dat autofabrikanten die de boel bedonderen daar in de toekomst toe worden verplicht.

De bal ligt nu bij de lidstaten. Eind mei vergaderen ministers over de regels voor toezicht op de autosector.