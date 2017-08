Slideshow

Geely: 'Geen interesse in Fiat Chrysler' Nog geen bericht van andere Chinese merken

De Chinese automaker Geely is niet van plan Fiat Chrysler te kopen. Dat zei topman Gui Shenyue van het moederbedrijf van Volvo vandaag in reactie op mediaberichten waarin werd gespeculeerd over een overname.

Gui Shenyue werd over de Italiaans-Amerikaanse concurrent bevraagd bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers. "We hebben op dit moment geen plannen daartoe", zei hij.

De geruchten over een overname van Fiat Chrysler door een Chinees bedrijf deden al enkele dagen de ronde. Daarbij werd niet alleen Geely als mogelijke koper aangemerkt, maar ook concurrenten Dongfeng, Great Wall en Guangzhou Automobile Group.

Geely verkoopt in China auto's onder de eigen merknaam en is de eigenaar van Volvo. In het vierde kwartaal voegt het met Lynk & Co een nieuw merk aan zijn stal toe. Het nieuwe automerk wordt opgezet als zusterbedrijf van Volvo en gaat auto's verkopen in zowel China als Europa.