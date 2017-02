Slideshow

'Geely aast op Proton' Bod zou nog deze week worden uitgebracht

Geely, het Chinese concern dat onder meer ook Volvo in handen heeft, gaat volgens Reuters een bod uitbrengen op het Maleisische Proton.

Geely zou z'n bod nog deze week willen neerleggen bij de Maleisische autobouwer, die al jaren op zoek is naar een buitenlandse partner. Sinds het recent geprivatiseerde bedrijf een lening kreeg van de Maleisische overheid, is het zelfs verplicht om expertise en mogelijke exportmarkten binnen te halen met behulp van een samenwerking met of inlijving door een grotere autobouwer. Proton heeft jarenlang overleefd door met name de thuismarkt te bedienen met auto's die veelal 'gewoon' gerebadgede modellen van andere merken waren, maar moet zich door veranderde regelgeving tegenwoordig steeds meer onderscheiden van de concurrentie. Waar import-auto's voorheen zwaar belast werden in Maleisië, is de handel met het land tegenwoordig een stuk eenvoudiger geworden voor buitenlandse autobouwers.

In het verleden heeft onder meer Volkswagen al eens een poging gedaan om een verregaande samenwerking aan te gaan met Proton, maar nu is het dus Geely dat het merk in handen probeert te krijgen. Geely wil Proton naar verluidt vooral laten groeien in linksrijdende landen, waar de Maleisiërs zich altijd op geconcentreerd hebben. Ook het Verenigd Koninkrijk hoort daarbij, aan de overkant van het Kanaal is dan ook eenvoudig een auto met het Proton-logo te vinden. Met name in de jaren 90 deed het merk goede zaken met onder meer een eigen versie van de Mitsubishi's Colt en Lancer. Geely zegt Proton terug te willen brengen naar het verkoopniveau van deze periode. Het merk heeft daarvoor in ieder geval al de nodige nieuwe modellen klaarstaan: in 2016 presenteerde het onder meer de compacte Persona en de grotere Perdana.