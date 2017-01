Slideshow

GAC Motor: EnSpirit, GS7 en GE3 Chinezen houden dapper stand op NAIAS

Temidden van al het Amerikaanse, Japanse, Europese en en Koreaanse geweld op de NAIAS in Detroit, is er één Chinese fabrikant die van zich laat horen: GAC motor. Het merk belooft drie nieuwe modellen mee te nemen.

GAC motor was de afgelopen jaren ook aanwezig in Detroit en houdt die traditie dapper in stand. Dit jaar komen de Chinezen met drie auto's op de proppen waarvan er tenminste één nog een concept-car is. Dat is de plug-in hybride concept-car met de naam EnSpirit. Van die auto krijgen we vooralsnog alleen een tekening van het interieur te zien, maar over de andere twee nieuwelingen doet GAC minder geheimzinnig.

De GS7, de auto van de openingsfoto, is een vierkant ogende vijfzits Midi-SUV. Afgaande op het uiterlijk lijkt het om een Tiguan-achtige te gaan, al is de definitie van 'mid-size' in de VS heel wat anders dan dat. Naast de plug-in staat de GE3, een volledig elektrische compacte hatchback die op een speciaal voor elektrische voertuigen ontwikkeld platform staat. Met name het 'zwevende' dak bezorgt deze auto een modern uiterlijk.

Binnenkort weten we meer, want GAC komt ongetwijfeld nog met foto's van de drie nieuwelingen.