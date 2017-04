Slideshow

'GAC aast op Lancia' Chinese Fiat-partner toont interesse

Het Chinese GAC zou interesse hebben getoond voor het merk Lancia, dat op dit moment nog maar één model levert en zich concentreert op de thuismarkt.

Dat meldt het franse Italpassion.fr, een site voor liefhebbers van Italiaanse auto's en motoren. GAC, dat met Fiat een joint-venture heeft met Lancia's moederbedrijf FCA, zou met Lancia juist internationaal uit willen breiden. Dat zou een herintroductie van het illustere merk in veel verschillende landen betekenen, want op dit moment biedt Lancia z'n enige model, de Ypsilon, alleen aan op de thuismarkt. FCA zet z'n geld liever in op Fiat en Alfa Romeo. Italpassion merkt terecht op dat het bedrijf z'n geld momenteel liever investeert in een opvolger van de inmiddels wel érg oude Punto, dan dat het zich gaat bezighouden met een nieuwe Lancia.

GAC zou met behulp van een overname of een fors aandeel in FCA zelf buiten China fors willen groeien. Het bedrijf zou onder meer kansen zien in Brazilië, een land waar Fiat erg groot is. Een overname van Lancia door het Chinese concern hoeft zeker geen slecht nieuws te zijn voor liefhebbers van het merk: Volvo groeit in handen van Geely als nooit te voren en voor Jaguar Land Rover, dat in handen is van het Indiase Tata, geldt hetzelfde. Rover en MG, die na hun faillisement in Chinese handen kwamen, zijn een voorbeeld van een minder geslaagde transactie.