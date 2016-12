Slideshow

Gaat FCA Alfa Romeo en Maserati verkopen? Analytici zien verkoop als optie

Een aantal marktanalytici ziet de verkoop van Alfa Romeo en Maserati als optie voor Fiat Chrysler om uit schulden te komen.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) stond bij het sluiten van de boeken na het derde kwartaal omgerekend zo'n € 6,7 miljard in het rood. Het concern probeert in de VS al schoon schip te maken door te stoppen met productie van reguliere personenauto's en zich daar op SUV's en pickups te richten. Nu wordt er door diverse analytici verder gekeken en wordt de verkoop van Alfa Romeo en Maserati genoemd als mogelijke manier om verder uit de schulden te komen. Dat meldt Forbes.



FCA verkocht begin dit jaar ook Ferrari al. Toen deed Fiat Chrysler het 80 procent aandeel dat het in Ferrari had van de hand. Het verdeelde de aandelen onder de FCA-aandeelhouders. Bij een verkoop van Alfa Romeo en Maserati zou iets vergelijkbaars kunnen gebeuren, maar een overname door een groot bedrijf is ook mogelijk. In het verleden meldde Volkswagen meerdere malen interesse te hebben in Alfa Romeo. Die ambities zijn - mede door het dieselschandaal - voorlopig in de vrieskast terechtgekomen.