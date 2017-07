Slideshow

Frankrijk wil verbod op brandstofauto in 2040 Plan moet nieuwe verkoop aan banden leggen

De Franse overheid wil tegen 2040 de verkoop van benzine- en dieselauto’s verbieden. Precieze details werden nog niet gegeven.

De nieuwe Franse milieuminister, Nicholas Hulot, maakte de plannen donderdag tijdens een persconferentie bekend, zo melden verschillende media.

Hoe de verkoop zal worden verboden en of bijvoorbeeld hybride auto's ook onder het verbod vallen, is niet duidelijk. Volgens de minister betekent het voornemen van de regering logischerwijs wel een zware last voor lokale automakers.



Frankrijk, bij uitstek een 'dieselland' heeft de afgelopen jaren zich al vaker kritisch opgesteld richting auto's met een verbrandingsmotor. Zo besloten de Fransen in 2015 al het belastingvoordeel op diesel terug te draaien. In Parijs worden diesels mogelijk op den duur geheel geweerd. Op dit moment zijn er milieuzones in Parijs waar alle dieselauto's van vóór 2001 en alle benzineauto's van vóór 1997 niet in mogen.



In Nederland zijn er ook al gesprekken geweest tussen de politieke partijen om de verkoop van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor te verbieden. 2025 werd daarbij genoemd als doeljaar, maar voorlopig zijn die plannen nog niet concreet. Hier kennen we, net als in Frankrijk, ook al diverse milieuzones die bedoeld zijn om oudere, meer vervuilende auto's te weren.