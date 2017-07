Slideshow

Forse boetes voor Elio Motors Ontbrekende vergunningen

De marktlancering van Elio Motors gaat niet bepaald van een leien dakje. De start-up krijgt van de Amerikaanse staat Louisiana nu fikse boetes opgelegd.

Al jaren wacht men op de daadwerkelijke productiestart van Elio Motors, een moment dat al diverse keren is uitgesteld. Nu blijkt Elio Motors opnieuw een tegenslag te krijgen. Het bedrijf krijgt voor ruim een half miljoen dollar aan boetes opgelegd. De Amerikaanse staat Louisiana geeft tweemaal een boete van 272.500 dollar. Eenmaal wegens het niet hebben van een productievergunning, een tweede voor het niet hebben van een vergunning voor een dealerschap.

Uit berichtgeving van Arklatex blijkt dat Elio Motors 2016 heeft afgesloten met 120.000 dollar in zijn zak en een tekort van maar liefst 24 miljoen dollar. Elio Motors zou ruim 375 miljoen dollar nodig hebben om zijn productie op te kunnen starten, iets dat eind dit jaar zou moeten gebeuren. Elio Motors zegt zelf 102 miljoen dollar binnen te hebben. Ruim 410 dollar zou binnenkomen via pre-orders voor het vernuftige karretje dat Elio Motors op de markt wil brengen. Elio Motors gaat in beroep tegen de opgelegde boetes.

Elio Motors had zijn driewieler, die in de stad slechts 4,8 liter benzine per 100 kilometer zou verbruiken, in 2013 op de markt willen brengen. Vervolgens werd 2015 als introductiejaar gegeven, maar ook dat mocht niet lukken. Ook 2016 als beoogd startjaar werd niet gehaald.

'De Elio' moet zo'n 360 kilo gaan wegen en wordt aangedreven door een 1.0-liter driepitter. Schakelen gaat via een handgeschakelde vijfbak, die z'n pk's naar de voorwielen stuurt. Een sprintje naar de 100 km/h is onder de 10 seconden achter de rug, z'n topsnelheid ligt op om en nabij de 160 km/h. Her en wordt geroepen dat Elio Motors aan oplichterij en misleiding doet. Er is zelfs een aantal Facebook-pagina's op poten gezet om hier aandacht aan te geven