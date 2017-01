Fors meer winst voor FCA

Slideshow

Fiat Chrysler heeft 2016 afgesloten met een flink hogere winst. Het Italiaanse-Amerikaanse autoconcern verkocht ongeveer net zo veel voertuigen als een jaar eerder, maar wist wel de verkoop van lucratievere modellen op te vijzelen. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers.

Fiat Chrysler bracht afgelopen jaar wereldwijd iets meer dan 4,7 miljoen auto's aan de man, bijna net zo veel als in 2015. Ook de omzet bleef nagenoeg stabiel op 111 miljard dollar (104 miljard euro). De nettowinst, afgezien van eenmalige posten, ging evenwel met bijna de helft omhoog naar ruim 2,5 miljard dollar.

De autofabrikant wist het marktaandeel in de Verenigde Staten op peil te houden en won in Europa licht terrein ten opzichte van de concurrentie. Dit jaar verwacht Fiat Chrysler, waar ook Jeep, Alfa Romeo, Maserati en Dodge onderdeel van uit maken, zowel de omzet als de winst verder op te voeren. Het populairste FCA-voertuig was in 2016 overigens de pick-up van RAM, die in z'n drie verschijngsvormen 489,418 kopers wist te verleiden. Het is daarmee de op twee na populairste 'truck' en het op twee na populairste voertuig in de VS, want de nummer één en twee zijn pick-ups van respectievelijk Ford en Chevrolet. Pas op nummer vier volgt de populairste 'gewone' auto: de Toyota Camry.