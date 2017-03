Slideshow

Fors meer startende taxichauffeurs 1.700 ondernemingen erbij

Het aantal startende taxibedrijfjes is vorig jaar de pan uit gerezen. Volgens het economisch bureau van ING zijn er alles bij elkaar ruim 1.700 ondernemingen bijgekomen in de taxibranche. Dat is bijna drie keer zoveel als een jaar eerder.

De explosieve stijging is vooral een gevolg van de vereenvoudiging van de Taxiwet per 1 januari vorig jaar. Daardoor is onder meer de eis tot vakbekwaamheid voor taxi-ondernemers komen te vervallen. Ook de opkomst van taxi-app Uber speelt een rol. Die werkt met zzp'ers, zo verklaart een onderzoeker van ING. Vooral in Amsterdam kwamen er hierdoor veel taxiondernemers bij. Daar telde ING bijna 800 starters in de branche.

Bezien over alle sectoren is het aantal starters vorig jaar met 2 procent toegenomen tot 131.000. Dit is de hoogste stand sinds ING in 2010 met deze tellingen begon. Voor 2017 verwacht de bank dat het aantal starters hoog blijft. "Al is dit mede afhankelijk van het overheidsbeleid dat door een nieuw kabinet wordt gevoerd met betrekking tot starters en zzp'ers", aldus ING.