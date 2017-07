Slideshow

Ford zet in op EcoSport en Fiesta Active na B-Max B-Max voorlopig nog even leverbaar

Het einde van de Ford B-Max is in zicht. De productiestop staat voor september gepland, waarna de auto stilaan uit de showroom verdwijnt. Ford hoopt potentiële B-Max-klanten te kunnen blijven bedienen.

Vorige week werd bekend dat de Ford B-Max na vijf jaar de aftocht blaast. In september rolt de laatste B-Max van de band in Roemenië. Hoelang de auto daarna nog leverbaar blijft, is volgens Ford Nederland lastig te zeggen. Dat hangt uiteraard af van de voorraad. De importeur hoopt na het verdwijnen van de auto de B-Max-klanten te bereiken met de EcoSport en de Fiesta Active.



Hoewel er geen directe opvolger voor de B-Max is, verschuift Ford dus ook de focus van MPV's naar cross-overs en SUV's. De EcoSport is een uit Zuid-Amerika overgewaaide compacte SUV die sinds 2013 ook in Europa te koop is. Een verser alternatief is de Fiesta Active. Dat is een opgehoogde Fiesta met typische cross-overaccenten zoals kunstof wielranden en beschermplaten op de bumpers. Ford maakte eind vorig jaar bekend dat er in de toekomst meer modellen als Active zullen verschijnen.