Ford trekt Mexicaanse plannen terug Maar: hybride Mustang en F-150 op komst

Ford belooft een paar verrassende elektrische modellen, maar trekt Mexicaanse plannen terug.

Terwijl we nog maar net bekomen zijn van een Mustang met vier cilinders, belooft Ford het de komende jaren nog bonter te maken. Binnen vijf jaar mogen we een hybride Mustang (maar dan wel weer met V8) verwachten, en zelfs een hybride F-150 pick-up zit in het verschiet. De Transit Custom komt er als plug-in hybride en dat zijn pas drie van de dertien (deels) elektrische Fords die we zullen mogen verwelkomen.

Zo komt er ook een volledig elektrische SUV met een actieradius van circa 480 km, die ook voor de Europese markt is bedoeld. In Michigan wordt 700 miljoen dollar geïnvesteerd in een fabriek waar 700 nieuw aan te trekken werknemers gaan werken aan elektrische, autonome auto's; naast de Mustang ook een Lincoln Continental.

Voor de aanstaande president Donald Trump heeft Ford een welkomscadeautje: voorgenoemde investeringen in Flat Rock, Michigan komen in plaats van de eerdere plannen om in het Mexicaanse San Luis Potosí, waar GM al een productiefaciliteit heeft, 1,6 miljard dollar te investeren in een nieuwe fabriek.

Toch laat Ford de Mexicanen niet helemaal stikken. De volgende generatie Focus zal niet in Wayne, Michigan worden gebouwd, maar in het Mexicaanse Hermosillo, waar op dit moment de Fusion en Lincoln MKZ al van de band rollen.