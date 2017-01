Slideshow

Ford start proef met plug-in Transit Spijkers met koppen

Onlangs maakte Ford bekend dat het een grote inhaalslag wil maken op het gebied van elektrisch rijden. Dat het menens is, blijkt uit het feit dat er in Londen nog dit jaar Transits zullen rondrijden met een plug-in hybride aandrijflijn.

De PHEV op basis van de Transit Custom werd al genoemd in de toekomstplannen die Ford onlangs presenteerde. Dat de auto twee weken nadien al zou worden aangekondigd, is echter een verrassing. De Transit Custom PHEV zal vanaf komende herfst daadwerkelijk gaan rondrijden in Londen, al laat het project zich nog wel omschrijven als een proeftuin. Ford plaatst 20 exemplaren in 'verschillende commerciële wagenparken'. Ook Transport for London, de organisatie die verantwoordelijk is voor het vervoer in de gigantische stad, krijgt de beschikking over de milieuvriendelijke bedrijfsauto. Het door de Britse overheid gestimuleerde project moet duidelijk maken hoe auto's als de Transit PHEV kunnen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in Londen. Bovendien moet blijken hoe de deels geëlektrificeerde Transit zich houdt onder de zware omstandigheden in de stad.

De Transit Custom is een middelgrote bedrijfswagen in Fords line-up. De Transit Courier en Transit Connect zijn kleiner, het grootste model heet eenvoudigweg Transit. Details over de aandrijflijn van de PHEV-variant zijn op dit moment nog niet bekend, maar dat verandert ongetwijfeld als de auto in 2019 voor iedereen beschikbaar komt. Volgens Ford is een plug-in hybride aandrijflijn uitstekend op z'n plek in een voertuig dat in zowel de stad als op buitenwegen veelvuldig wordt ingezet. Binnen de stadsgrenzen zorgt elektrisch rijden voor een schonere lucht, terwijl de auto ook inzetbaar is voor lange ritten.