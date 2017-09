Slideshow

Ford plaagt met Ranger Raptor Dus toch!

We hadden al zo onze vermoedens, maar nu is het bewijs geleverd: Ford komt met een Raptor-versie van de Ranger op de proppen!

Medio augustus doken foto's op van een ingepakte Ford Ranger die zijn ruige aankleding niet geheel wist te verbergen. De in 2015 gelanceerde pick-up stond op allterrainbanden en staarde ogenschijnlijk een stuk gemener de wereld in. We mikten er al op dat Ford een sportieve Raptor-variant aan het klaarstomen was, maar kregen het bij de Nederlandse importeur niet bevestigd. Vandaag toont de Australische afdeling van Ford een reeks teasers van wat inderdaad de Ranger Raptor blijkt te zijn!

Ford Australia meldt dat de auto daar in elk geval in 2018 op de markt komt. Het merk belooft nooit eerder geziene prestaties in het segment van de medium-pick-ups. Het is overigens de eerste keer dat de Ranger, de kleine broer van de F-150, als Raptor op de markt komt.

Op de vraag wat er in het vooronder van de Ranger Raptor komt te liggen, kunnen we nog geen duidelijk antwoord geven. Het is niet ondenkbaar dat Ford de 455 pk en 690 Nm sterke 3,5-liter grote EcoBoost V6 monteert die ook in grotere broer F-150 Raptor ligt, al zetten wij in op de 330 pk en 542 Nm sterke 2,7-liter EcoBoost V6 van de non-Raptor F-150. We wachten af!

