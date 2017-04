Slideshow

Ford Mustang populairste sportieveling ter wereld Pony-car razend populair

Ford mag zijn Mustang de populairste sportwagen ter wereld noemen, zo blijkt uit onderzoek van IHS Markit.

Vorig jaar heeft Ford wereldwijd maar liefst 150.000 Mustangs weten te verkopen, een toename van 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Bijna 45.000 daarvan vonden in het thuisland een koper.

Volgens Ford heeft de stijging in de vraag naar de Mustang vooral te maken met het vinden van nieuwe klanten in Duitsland en China, al zegt Ford ook geprofiteerd te hebben van groei van kleine markten als die van Gibraltar en Bonaire. In China zag Ford de vraag naar de 'Stang in 2016 met 74 procent toenemen ten opzichte van 2015.

Sinds de introductie van de huidige generatie Mustang heeft Ford 395.000 exemplaren gebouwd in z'n fabriek in Flat Rock. 98.000 van dat aantal was bestemd voor de export. In Nederland werden vorig jaar 73 exemplaren verkocht. Beduidend meer dan de 34 stuks die in 2015 een eigenaar vonden.