Ford legt tijdelijk 5 fabrieken stil Populariteit SUV's verdrukt andere modellen

Ford legt vijf Amerikaanse fabrieken tijdelijk stil om zichzelf een kans te geven overtollige voorraden weg te werken. Het gaat om drie faciliteiten in de VS en twee in Mexico.

De fabrieken worden voor een periode van één tot drie weken stilgelegd, meldt persbureau Reuters. De Fiesta-Fabriek in het Mexicaanse Cuautitlan gaat drie weken dicht, de vestiging in Hermosillo sluit twee weken. Daar lopen de Fusion (bij ons Mondeo) en Lincoln MKZ van de band. Ook de faciliteit in Flat Rock, Michigan sluit voor veertien dagen, hier lopen de Lincoln Continental en Ford Mustang van de band. In Michigan loopt ook de Focus van de band, dat productieproces wordt voor één week stilgelegd. Ten slotte is er nog een faciliteit in Kansas City, waar het twee weken stil blijft. Dat betekent dat er geen nieuwe Transits in elkaar worden geschroefd.

In totaal zouden er 15.000 mensen werkzaam zijn bij de betrokken fabrieken, al is niet duidelijk hoeveel van hen daadwerkelijk thuis komen te zitten. Hoewel de voertuigen die in de getroffen fabrieken gebouwd worden sterk van elkaar verschillen, is er één opvallende overeenkomst: in geen van de gevallen gaat het om een SUV. De teruggelopen vraag naar de betreffende modellen heeft dan ook alles te maken met de vraag naar SUV's die zeker in de VS enorm is gestegen. Eerder werd al duidelijk dat de grote sedan daar, ook bij andere merken, stevig onder te lijden heeft.