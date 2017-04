Slideshow

Ford introduceert 'rijdend' kinderbedje Max Motor Dreams voor jonge petrolheads

Alle ouders weten dat een autoritje – hoe kort ook – gegarandeerd zorgt voor een tevreden slapend kind op de achterbank. Ford speelt daar handig op in door een bedje te ontwikkelen dat autoritten simuleert.

Vooruit, ook wij moesten even goed kijken naar de datum boven het persbericht afkomstig van Fords mediacenter, maar dat was géén 1 april. Nee, de fabrikant komt écht met een ledikantje genaamd Max Motor Dreams, dat ons kroost gewoon thuis laat inslapen alsof het aan boord van een auto zit ingesnoerd. 'Voor veel nieuwe ouders is er maar één oplossing om aan het einde van de dag hun baby in slaap te krijgen; een autoritje dat verzacht en kalmeert', aldus Ford. Uiteraard zijn we allemaal gek op autorijden, maar om nu dagelijks om halfvier 's nachts in je badjas in de auto te stappen om kindlief weer in slaap te krijgen, is weer iets te veel van het goede.

Met de Max Motor Dreams, vooralsnog een prototype, moet dat verleden tijd zijn. Het bedje simuleert een levensechte rit door middel van beweging, motorgeluiden en zelfs straatverlichting doordat rondom led-verlichting is aangebracht. Aan de hand van een speciale app kun je zelfs je favoriete rit opnemen en door het bedje laten reproduceren (rondje Ring wellicht?).

Kennelijk zijn er al heel wat positieve reacties geweest, want Ford overweegt zowaar om het ronkende nestje in productie te nemen.