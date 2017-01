Slideshow

Ford integreert Amazon Echo in infotainmentsysteem Praten tegen je huis vanuit je auto

Ford heeft een deal rond met Amazon en gaat de digitale assistent Echo invoeren in auto's.

Amazon Echo is normaal gesproken een apparaat wat je in huis kunt zetten en vragen aan kunt stellen. De digitale assistent, Alexa, geeft je dan een antwoord of voert een opdracht uit. Dat systeem gaat Ford nu integreren in hun Sync infotainmentsysteem. Zo wordt het mogelijk om vanuit de auto te communiceren met het Echo-apparaat in je huis.



De mogelijkheden die dat biedt, zijn bijvoorbeeld het regelen van de verwarming en het opvragen van muziek uit apparaten die thuis staan. Andersom moet het mogelijk worden om via Echo vanuit huis je auto bijvoorbeeld te starten, alvast voor te verwarmen of te checken hoe vol je tank nog zit. Ford gaat het systeem de komende tijd in Amerika uitrollen voor de Fusion, de Amerikaanse variant van 'onze' Mondeo. In Nederland is Amazon Echo nog niet leverbaar.