Ford GT als '67 Heritage Edition Exclusieve knipoog

Pagani lanceerde de ene na de andere speciale editie van de Zonda en ook Bugatti was er niet vies van zijn al exclusieve Veyron in een speciaal jasje te hijsen. Vandaag is het Ford dat zijn GT op bijzondere wijze aankleedt.

Ford presenteert de '67 Heritage Edition die het merk in het leven heeft geroepen voor de GT als een eerbetoon aan de Ford GT40 waar coureurs A.J. Foyt en Dan Gurney LeMans mee wonnen in 1967. Net als die inmiddels vijftig jarige race-Ford is ook zijn kleinzoon in een rood-witte koets gestoken.

De rood-witte verpakking is niet het enige dat de '67 Heritage Edition kenmerkt. De GT is namelijk voorzien van het optionele zichtbare koolstofvezel en een set 20-inch grote aluminium wielen die zilverkleurig zijn uitgevoerd. Ook vanbinnen is het een sportief rood feestje geworden dankzij de aanwezigheid van rode stiksels en stukjes zichtbaar koolstofvezel op onder andere de middenconsole en de instaplijsten. Ford zegt niet hoeveel '67 Heritage Editions er gebouwd gaan worden.

Op motorisch vlak blijft de GT zichzelf, dat betekent dat zich ook hier een 3,5-liter grote biturbo V6 achter de voorstoelen bevindt, een blok dat 656 pk en 746 Nm levert.