Ford gaat ook elektrisch in China Ambitieuze plannen voor 2025

In januari presenteerde Ford, in navolging van een aantal andere merken, grootse elektrische toekomstplannen. De Verenigde Staten en Europa kwamen toen aan bod, nu blijkt dat er ook in China veel gaat veranderen.

Ford was begin dit jaar niet te beroerd om veel details vrij te geven. Hybrides op basis van de Mustang en F-150 maken onderdeel uit van de plannen, net als een plug-in hybridevariant van de Transit.

Ford vergeet de enorme automarkt van China uiteraard niet. Het merk belooft er op korte termijn twee geëlektrificeerde modellen op de markt te brengen. De eerste daarvan is de Mondeo Energi, een plug-in die in de VS al een tijdje beschikbaar is als Fusion Energi. Daarnaast komt een volledig nieuwe en helemaal elektrische kleine SUV te staan, die een actieradius van 'meer dan 450 km' zou hebben. Die auto werd ook al aangekondigd in de Europese en Amerikaanse plannen en moet in 2020 op drie continenten op de markt verschijnen.

De deels elektrische Mondeo wordt niet simpelweg geïmporteerd, maar zal in China worden gebouwd in samenwerking met Fords partner Changan. Ook de reguliere Mondeo Hybrid, een auto die ook in Europa leverbaar is, wordt daar gebouwd voor de Chinese markt. In de komende jaren moet de hoeveelheid (deels) elektrische en voertuigen die Ford in China bouwt steeds verder worden uitgebreid. In 2025 moet 70 procent van Fords aanbod gedeeltelijk of geheel elektrisch zijn. Hybrides, plug-in hybrides én volwaardige EV's horen daar dus allemaal bij.