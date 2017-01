Slideshow

Ford facelift F-150 Nieuw front, ook als diesel!

Na al die verre toekomstmuziek van CES presenteert Ford op de NAIAS in Detroit iets nuchterder nieuws: dit is de gefacelifte Ford F-150!

Op spionagebeelden werd al duidelijk dat Fords razendpopulaire pick-up een ander front met daarop een brede 'balk' zou krijgen. De cobinatie van die nieuwe grille, andere koplampen en een nieuwe voorbumper zorgen er volgens Ford voor dat de F-150 er nóg breder uitziet. Wie niet zo gecharmeerd is van de enorme chroompartij tussen de koplampen, kan opteren voor een sportiever front waarbij dat stijlelement plaatsmaakt voor heel veel zwart 'gaas' (foto 6 en 7).

Naast het nieuwe front en de andere achterlichtunits en –klep is er belangrijk motorennieuws. De 3,5-liter V6 die in het huidige model - tot ongenoegen van de V8-fans – dienst deed, maakt plaats voor een nieuw, 3.3-liter metend exemplaar. Net als de uitgaande V6 levert de nieuwe ongeveer 280 pk en 340 Nm aan koppel. Ook de kleinere 2,7 V6 is volgens Ford van een nieuwe generatie. Beide motoren worden gekoppeld aan een 10-traps automaat. Ook de 5.0 V8 wordt tegen het licht gehouden, al blijft hier meer bij het oude dan bij de beide V6-motoren.

Het belangrijkste nieuws onder de immense motorkap is echter de komst van een 'PowerStroke'-diesel. Het is voor het eerst dat Ford een zelfontbrander levert in de F-150. Nog grotere 'trucks' zijn doorgaans wel met (gigantische) dieselmotoren leverbaar, maar iets compactere modellen houden het meestal bij benzinemotoren.

Uiteraard heeft Ford ook de technolgische ontwikkelingen op het gebied van infotainment tegen het licht gehouden. Het aangescherpte interieur is onder meer te voorzien van een 4G-wifi-spot en Bang en Olufsen-audio. Ook de veiligheidssystemen zijn weer helemaal up-to-date, waarbij adaptieve cruise control een opvallende nieuwkomer is.

We onderstrepen nog maar eens dat dit soort auto's in de VS nog niet bepaald aan populariteit heeft ingeboekt. Deze F-150 is dan ook zeer belangrijk nieuws voor de Amerikanen. Ter vergelijking: in 2016 verkocht Ford ruim 820.000 'Trucks' uit de F-series in de VS, terwijl Honda's razendpopulaire Accord er 345.000 keer over de toonbank ging.