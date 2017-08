Slideshow

Ford en Zotye richten zich samen op Chinese EV's Nieuw merk voor de Chinese markt

Ford en het Chinese Zotye gaan zich middels een joint venture richten op de Chinese EV-markt. De samenwerking moet leiden tot een nieuw merk, waarmee men in wil spelen op de grotere vraag naar elektrische auto's in China.

In een verklaring laat Ford weten dat het een intentieovereenkomst heeft gesloten met het Chinese Zotye Auto. Het doel daarvan is om de mogelijkheden tot het samen oprichten van een merk voor de Chinese markt te onderzoeken. Met dat merk, waar beide fabrikanten evenveel zeggenschap over krijgen, wil het in China een graantje meepakken van de snelgroeiende markt voor elektrisch aangedreven auto's.



Voor Ford zou het een mooie manier zijn om de dalende verkopen van het hoofdmerk in het Aziatische land te compenseren. Zotye heeft tegelijkertijd al een stevige voet aan de grond in het thuisland, wat met het nieuwe merk hun aandeel kan uitbreiden. We kunnen ons voorstellen dat Ford graag een iets creatievere ontwerper in het verhaal wil betrekken dan degene die voor Zotye's laatste creatie, de Domy X7, verantwoordelijk is.