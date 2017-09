Slideshow

Ford en Mahindra slaan handen ineen Doel: grotere rol in Indiase markt

Ford en het Indiase Mahindra gaan samenwerken. De fabrikanten willen samen een groter aandeel in de groeiende automarkt van India realiseren.

Volgens een officiele verklaring willen Ford en Mahindra samen - in ieder geval voor drie jaar -een alliantie vormen om beter in te spelen op de Indiase markt. De samenwerking bundelt 'Fords internationale bereik en expertise met Mahindra's kennis van de autoindustrie in India'.



Naast samenwerking op het gebied van mobiliteitsdiensten, willen Ford en Mahindra zich ook concreet richten op gezamenlijke productontwikkeling. Er wordt in de verklaring gesproken over elektrische auto's, maar gedetailleerde plannen blijven nog achterwege. In ieder geval moet Mahindra helpen om Fords aanwezigheid in India te versterken. Ford zal Mahindra op zijn beurt helpen om buiten India meer voet aan de grond te krijgen.



SsangYong en Zotye

Zowel Ford als Mahindra lieten eerder al zien zich druk bezig te houden met Aziatische EV's. Mahindra is het moederbedrijf van SsangYong. Het Zuid-Koreaanse merk krijgt hulp van Mahindra om in 2019 met een EV te komen. Mahindra heeft in de Formule E al behoorlijk wat ervaring opgedaan en verwacht dat er spoedig een prijzenoorlog losbarst in de batterij-industrie, aangejaagd door de mega-batterijfabriek van Tesla. Het belooft ook de markt van de 'high performance EV's' te gaan betreden.



Ondertussen is Ford druk bezig met het opzetten van een joint venture met het Chinese Zotye. Daar moeten ook EV's uit voortkomen. In China lopen de verkopen van Ford terug, terwijl de markt voor elektrische auto's daar een enorme groei doormaakt.