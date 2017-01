Slideshow

Ford en GM groeien flink op beurs na slot 2016 Ook opsteker voor Fiat Chrysler en Tesla

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag eensgezind in de plus gesloten. Ford en General Motors behoorden tot de sterkste stijgers na beter dan verwachte verkopen in de VS in de laatste maand van 2016.

Het aandeel GM won 5,5 procent. De grootste autofabrikant van de Verenigde Staten kan tevreden terugkijken op de laatste maand van 2016. Daarin zag het moederbedrijf van onder meer Chevrolet en Cadillac zijn Amerikaanse verkopen met 10 procent stijgen. Daarmee presteerde GM veel beter dan verwacht.

Ook het aandeel Ford behoorde met een plus van bijna krap 5 procent tot de sterkste stijgers in New York. Ford wist met zijn decemberverkopen eveneens de verwachtingen van analisten te overtreffen. Fiat Chrysler (plus 1,4 procent) presteerde ook beter dan verwacht, ook al wist het fors minder auto's te slijten dan een jaar eerder.

Het aandeel van Tesla steeg 4,6 procent ondanks tegenvallende verkoopcijfers over 2016