Ford en DHL presenteren StreetScooter Work XL Elektrische besteller direct de straat op

Ford, SteetScooter en het Duitse Deutsche Post DHL presenteren hun nieuwe gezamenlijk ontwikkelde elektrische besteller. Het gele gevaarte draagt de naam StreetScooter Work XL.

AutoWeek heeft onlangs de eerste kilometers gemaakt met de StreetScooter Work, een speciaal voor het Duitse DHL ontwikkelde elektrische besteller die door leasemaatschappij Alphabet naar Nederland wordt gehaald. In Duitsland rijden al meer dan 3.000 exemplaren rond en DHL heeft als doel op termijn zijn gehele vloot door elektrische bestelbussen en vrachtwagentjes te vervangen. Dat worden niet alleen bestellers van het formaat van de StreetScooter Work, er zitten namelijk ook een Work L en Work XL in het vat. De Work XL is samen met Ford ontwikkeld en het is die gigant die vandaag is gepresenteerd.

Deze StreetScooter Work XL deelt zijn basis met Ford's Transit. Een volledig elektrische aandrijflijn is verantwoordelijk voor de voortstuwing. De Work XL is uit te rusten met een 30 kWh of een 90 kWh groot accupakket. De actieradius is dan 80 of 200 kilometer groot.

Volgens DHL moet het gebruik van één elektrische Work XL jaarlijks 1.900 liter diesel besparen. Met de 2.500 exemplaren die gebouwd gaan worden, moet de jaarlijkse besparing dus op 4,75 miljoen liter diesel liggen.

Dit jaar nog moeten 150 pre-productiemodellen gebouwd gaan worden in de fabriek van StreetScooter in Aken. Eind volgend jaar moeten al 2.500 exemplaren rondrijden. De Work XL moet uiteindelijk ook aan andere bedrijven verkocht kunnen worden.