Flinke groei private lease Private lease al 10% van de leasemarkt

Private lease contracten schuiven steeds meer op naar langere looptijden en hogere maandbedragen. Inmiddels maakt het aantal private lease al 10% uit van de totale leasemarkt.

De private lease markt wordt langzamerhand volwassen. De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) deed onderzoek en constateerde een aantal interessante trends.

Aanvankelijk vonden vooral kleine compacte auto's uit het A-segment aftrek voor relatief lage maandbedragen van 200 tot 250 euro voor een relatief korte looptijd. De trend is echter dat maandbedragen en looptijden toenemen. Er vindt langzamerhand een verschuiving plaats naar contracten van 300 tot 400 euro per maand. Grotere en luxere auto's uit het B- en C-segment worden steeds vaker via 'private lease' gebruikt.

Het aantal private leasecontracten is in 2016 met 78 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, en bedraagt nu ongeveer 64.000 contracten. Ook is er een duidelijk verschuiving naar contracten van 3 jaar of langer. Bij 70% van de private lease contracten is er een kilometrage van 15.000 kilometer per jaar afgesproken.

De gemiddelde leeftijd van een private lease rijder is 46 jaar en licht stijgend. De leeftijd is behoorlijk gespreid, maar de grootste groep zit tussen de 46 en 55 jaar (23%). De leeftijdsgroep 26 to 35 jaar is met 21% ook goed vertenwoordigd. Afgelopen jaar zat de grootste groei bij de senioren. Het zijn in ruime meerderheid vrouwen (65%) die voor private lease kiezen.

Wat de gekozen auto's betreft is het vrijwel uitsluitend benzine wat de klok slaat, slechts 2% was in 2016 een diesel en minder dan 1% een elektrische auto. Het merendeel van de auto's heeft nog een cataloguswaarde onder de 15.000 euro, maar de prijsklasse 15.000-20.000 euro is de grootste groeier. Auto's boven de 30.000 euro hebben een aandeel van slechts 3%. De populairste auto in 2016 was de Fiat 500. Volkswagen is het meest gekozen merk in de private lease, gevolgd door Peugeot, Opel, Seat en Fiat.

Populairste modellen in 2016

1 Fiat 500 8,5% 2 Peugeot 108 7,5% 3 Volkswagen Up 6,9% 4 Opel Karl 4,7% 5 Volkswagen Polo 4,7% 6 Hyundai i10 4,5% 7 Volkswagen Golf 4,0% 8 Seat Ibiza 3,9% 9 Seat Mii 3,4% 10 Opel Corsa 3,2%

Private Lease Vergelijker

Sinds kort heeft AutoWeek de Private Lease Vergelijker beschikbaar, waar bijna het volledige private lease aanbod van Nederland is terug te vinden. Je kunt filteren op maandbedrag, kilometers per jaar en leaseperiode. Per auto zijn de maandbedragen van verschillende aanbieders vermeld. Je kunt vaak dezelfde auto bij verschillende aanbieders leasen, zowel bij het eigen merk als bij verschillende leasemaatschappijen. Onderling zitten er soms nog behoorlijke verschillen in de maandbedragen.

Lees verder: de voor- en nadelen van private lease.