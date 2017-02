Slideshow

Fittipaldi EF7 Vision GT kijkt om de hoek Geesteskind van Emerson Fittipaldi naar Genève

Voormalig F1-coureur Emerson Fittipaldi is samen met Pininfarina en HWA Team in zee gegaan voor de ontwikkeling van een hypercar. De conceptauto luistert naar de naam EF7 Vision Gran Turismo.

Wie enigszins thuis is in de wereld van de Formule 1, zal een blijk van herkenning geven bij de naam Emerson Fittipaldi. De inmiddels 70-jarige Braziliaan verdiende zijn strepen in de autosport, maar staat inmiddels vooral aan de ontwerptafel. Onder de naam Fittipaldi Motors wil hij zijn visie op de autoindustrie aan de man brengen. De EF7 Vision Gran Turismo conceptauto is de eerste stap en daarvan krijgen we nu drie teaserfoto's te zien.

Fittipaldi staat er niet alleen voor, want de lijnen die we hier in beeld hebben werden op papier gezet door de tekenwonders van Pininfarina. De EF7 is volledig opgetrokken uit koolstofvezel, waarmee het gewicht rond de 1.000 kilo moet blijven steken. Dat is behoorlijk licht, als je bedenkt dat een ruim 600 pk sterke atmosferische V8 als krachtbron dient. Men zegt dat het gaat om een speciaal voor de EF7 ontwikkelde motor, met dank aan HWA Team, dat zich normaal bezighoudt met de DTM-auto's van Mercedes.



Uiteindelijk moet de EF7 Vision Gran Turismo zijn weg digitaal naar het Playstation-spel Gran Turismo vinden. Een gelimiteerde productieversie op basis van de conceptauto staat ook op de planning. In Genève zullen we meer te weten komen!