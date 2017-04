Slideshow

Fisker toont Emotion opnieuw 'facelift' voor introductie

Fiskers teaserbeleid is opmerkelijk. Eerst kregen we de EMotion in z’n geheel te zien, nu volgen vreemde uitsnedes van de auto. Toch zijn er verschillen.

De eerste 'teaser' van de Fisker EMotion was die naam nauwelijks waard, want de auto was gewoon helemaal te zien vanuit een zeer verhelderende hoek. De bovenstaande afbeeldingen geven minder prijs, maar daar is een goede reden voor. De EMotion is namelijk in de loop der tijd iets aangepast. Zo ontbreken ten opzichte van het oer-exemplaar de uitstroomopeningen tussen de koplampen, zijn de koplampen zelf subtiel anders gelijnd en lijkt ook de voorbumper nieuw. De vleugeldeuren blijven, maar de daarop gemonteerde camera's hebben plaatsgemaakt voor echte buitenspiegels.

De uit koolstofvezel en aluminium opgetrokken EMotion is uiteraard volledig elektrisch en gaat de strijd aan met de modellen van Tesla. Daarvoor wordt een actieradius van bijna 650 km in de strijd geworpen. Fisker belooft dat de auto op 17 augustus wordt onthuld, maar voor die tijd krijgen we ongetwijfeld nog meer van de EMotion te zien.