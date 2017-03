Slideshow

Fisker tekent partnerschap met The Hybrid Shop Nieuwe Fiskers zeker van onderhoud

Het als Fisker Inc. herboren Fisker heeft een overeenkomst getekend met de Amerikaanse garageketen The Hybrid Shop. Zo moeten toekomstige Fisker-eigenaren verzekerd zijn van een netwerk garages voor onderhoud.

Fisker Inc. laat weten een partnerschap met het Amerikaanse The Hybrid Shop (THS) aan te gaan. Eerstgenoemde steekt een niet nader gespecificeerd bedrag in het 36 servicepunten tellende garagenetwerk van THS. De investering moet er mede voor zorgen dat het bedrijf anno 2019 wereldwijd maar liefst 300 filialen kent.

The Hybrid Shop is een in 2013 in het leven geroepen keten van servicelocaties waar men zich gespecialiseerd heeft in het onderhoud aan elektrische en hybride auto's. Met de overeenkomst wil Fisker Inc. er zeker van zijn dat zijn auto's in de toekomst altijd een plek hebben voor onderhoud.

Fisker Inc.belooft dat Fisker-eigenaren voor alles dat meer behelst dan een softwareupdate, uit handen genomen wordt van de eigenaar. Een assistent, compleet met witte handschoentjes, regelt zowel het ophalen als het terugbrengen van de auto naar de eigenaar.

In november vorig jaar liet Fisker de EMotion zien, de eerste nieuweling van het merk sinds zijn reïncarnatie. De EV heeft een actieradius van zo'n 650 kilometer. In augustus dit jaar moet de Emotion op de markt verschijnen.