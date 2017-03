Slideshow

Fiat: veel klein nieuws in Genève Speciale edities van 500, Fullback en 124 Spider

Groot nieuws lijkt Fiat niet te hebben op de Autosalon van Genève, maar als pleister op de wonde presenteren de Italianen een hele serie actiemodellen en jubileum-edities.

Om met het smakelijkste nieuws te beginnen: de 124 Spider staat in Zwitserland te pronken in een bijzondere Europa-uitvoering. De auto is te herkennen aan de 124-badge in de grille en krijgt historisch verantwoorde vierspaaks wielen mee. De 124 Spider Europa is altijd rood en heeft zilverkleurige spiegelkappen en zwart leer.

Meer retro-nieuws is er in de vorm van de 500 waarmee Fiat de 60e verjaardag van het iconische kleintje viert. Voor die gelegenheid wordt een extra stijlvolle 500C op het podium gehesen, die een beige bovenzijde combineert met een witte onderkant. Vinyl op het dashboard, een retro-logo en het nodige chroom moeten van de 500 Sessantesimo een bijzonderheid maken. Net als de 124 Spider Europa komt de speciale 500 in een beperkte oplage beschikbaar.

Sportiviteit is er in de vorm van de 500X en Tipo Hatchback met de toevoeging S-design. Groot lichtmetaal, speciale kleuren en sportieve accenten in pioanolak of mat aluminium moet het sportieve karakter van deze uitvoeringen duidelijk maken. Beide auto's krijgen bovendien xenon-verlichting mee. Ook in de interieurs van deze modellen spelen donkere details een grote rol. In de nabije toekomst volgt na de hatchbackversie een Tipo stationwagon in S-design-trim.

Waar de Tipo en 500X de sportieve kant op gaan, kiest Fiat bij de Fullback voor een extra stoere uitstraling. Met zwarte wielen, wit beletterde banden, treeplanken en een enorme rolbeugel op de laadbak ziet de auto er tamelijk onoverwinnelijk uit.