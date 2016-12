Slideshow

Fiat Tipo nu ook als Dodge Neon Neon volgt Dart op

Fiat stofte vorig jaar modelnaam Tipo af en plakte hem op een nieuwe nuchtere modelfamilie. Ook concerngenoot Dodge haalt een oude naam uit het magazijn om één van die nieuwe auto's aan te duiden.

Eind vorig jaar maakten we kennis met de nieuwe Fiat Tipo, een nuchtere Italiaan die aanvankelijk in sedanvorm werd gepresenteerd maar later ook als hatchback en als stationwagen ten tonele verscheen. Fiat's concerngenoot Dodge heeft wel oren naar de sedanversie van de Tipo en plakt de in de vergetelheid geraakte modelnaam Neon achterop de compacte sedan.

Begin dit jaar werd al voortijdig bekend dat Dodge de Tipo als Neon aan zijn line-up zou toevoegen, nu hebben we de gehele auto in de smiezen. De Neon komt als eerste in Mexico op de markt waar de auto ook lokaal geproduceerd wordt. Op termijn verschijnt de Neon ook in de Dodge-showrooms in de Verenigde Staten. De productie van de compacte Dart is er gestopt en FCA wil alleen nog Rams en Jeeps in de Verenigde Staten bouwen. De Neon springt in het gat dat de Dart achterlaat.

De naam Neon kennen we van de sedan die Chrysler/Dodge begin jaren negentig op de markt bracht. De sedan, waarvan ook krachtige R/T's verschenen, werd in 1999 aan een tweede generatie geholpen. In Nederland zijn 3.083's Chryslers Neon verkocht.