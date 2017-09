Slideshow

Fiat Tipo als S-Design Zwarte glimmers

Fiat zet de Tipo in de schijnwerpers door de auto voortaan ook als S-Design in de showroom te plaatsen.

Als S-Design wordt de van origine nuchter ingestelde Tipo aangekleed met een glanzend zwarte grille. Ook de spiegelkappen en de omlijstingen van de mistlampen zijn met dit glimmende zwarte lakje bedekt. De portiergrepen zijn juist weer uitgevoerd in carrosseriekleur, terwijl deze normaal gesproken chroomkleurig zijn. De S-Design staat standaard op 18-inch lichtmetalen wielen, al zijn exemplaren in de maat 18 inch ook leverbaar. Speciaal voor deze S-Design-versie is de kleur ​Grigio Metropoli in het leven geroepen.

Ook het interieur van de Tipo is extra aangekleed. Om de stoelen is een combinatie van stof en leer gevouwen, materiaal dat is afgewerkt met dubbele stiksels. Dezelfde stiksels komen we tegen op het stuur en de pookknop, terwijl dezelfde pianolak van het exterieur binnen terugkeert op de deurpanelen, de middenconsole en op het dashboard.

De Tipo S-Design is alleen te krijgen in combinatie met de 120 pk en 215 Nm 1.4 T-Jet. Bestellen kan vanaf eind deze maand. Zowel de hatchback als de station is te koop als S-Design. De hatchback mag als S-Design mee vanaf € 26.595. Voor de stationwagen wordt € 1.000 extra gevraagd.