Fiat Argo staart je aan 'Punto-opvolger' in beeld gebracht

Fiat lanceert op de Braziliaanse markt spoedig een compleet nieuw model op de markt. De auto is vandaag voor de tweede keer in beeld gebracht.

In de laatste weken van april slingerde Fiat zijn marketingmachine aan voor de onthulling van een compleet nieuw model: de Argo. Fiat do Brasil rijdt al rond met ingepakte exemplaren door de straten van onder andere Sao Paulo en zet de nieuweling vandaag opnieuw in de schijnwerpers.

De Argo zal op de Braziliaanse markt de Punto opvolgen, maar dat is niet de enige Fiat die door de Argo naar de prullenmand wordt verwezen. Ook de Palio, een modelfamilie die in de jaren negentig op de Nederlandse markt als Palio Weekend verscheen, vindt in de Argo een opvolger.

De Argo krijgt reguliere halogeenunits aan de voorzijde waarin Fiat aan de bovenkant led-dagrijverlichting heeft verwerkt. Het geheel doet ietwat denken aan de wijze waarop Fiat de kijkers van de Mobi en de Toro heeft vormgegeven. Dat is geen toeval, het designteam dat de Argo tekent was ook verantwoordelijk voor de koets van laatstgenoemde. Op de flank nemen we bij de achterste zijruit een oplopende lijn waar en bovenaan de achterzijde is een spoiler gemonteerd.

Waarschijnlijk trekt Fiat deze maand het doek van de Argo, een auto die meer dan welkom is. De huidige derde generatie van de Punto stamt in de basis namelijk al uit 2005. Door de jaren heen is de auto aardig opgefrist. Tot 2009 ging hij als Grande Punto door het leven, waarna de naam Punto Evo op de auto werd geplakt. Sinds 2012 heet de Fiat weer gewoon Punto.

De laatste jaren daalden de Punto-verkopen in Nederland aanzienlijk. In 2011 beleefde de Punto z'n topjaar in Nederland met 10.340 verkochte exemplaren. In 2012 daalden de verkoopcijfers in naar 4.540 stuks. In 2013, 2014, 2015 en 2016 zakten de verkopen terug naar respectievelijk 2.214, 2.173, 1.824 en 755 stuks. Of de Argo ook in ons deel van de wereld als opvolger van de Punto gaat dienen, valt nog te bezien.