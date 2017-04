Slideshow

Fiat Argo nu ook in beeld gebracht Punto-opvolger door Braziliaanse straten

De Fiat Punto loopt op zijn laatste benen. De auto die in Zuid-Amerika in ieder geval 'Argo' gaat heten gaat hem opvolgen. De auto is nu in beeld gebracht.

Vorige week viel ons oog op een marketinguiting van de Braziliaanse tak van Fiat. Fiat Brasil maakte duidelijk dat het een nieuwe hatchback klaar heeft staan, een auto die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als opvolger zal dienen van de op leeftijd geraakte Punto. Fiat plakt de naam Argo op de auto, een model dat de afgelopen dagen in camouflagetrim is losgelaten in Brazilië om de aandacht op het model te vestigen.

Erg veel laat deze afbeelding nog niet zien. De vijfdeurs lijkt Tipo-achtige koplampunits te krijgen en staat ietwat hoog op zijn wielen. Dat laatste heeft te maken met het Braziliaanse wegennet. Een mogelijke internationale versie zal minder hoog boven het asfalt hangen.

Waarschijnlijk trekt Fiat in mei het doek van de Argo, een auto die meer dan welkom is. De huidige derde generatie van de Punto stamt in de basis namelijk al uit 2005. Door de jaren heen is de auto aardig opgefrist. Tot 2009 ging hij als Grande Punto door het leven, waarna de naam Punto Evo op de auto werd geplakt. Sinds 2012 heet de Fiat weer gewoon Punto.

De laatste jaren daalden de Punto-verkopen in Nederland aanzienlijk. In 2011 beleefde de Punto z'n topjaar in Nederland met 10.340 verkochte exemplaren. In 2012 daalden de verkoopcijfers in naar 4.540 stuks. In 2013, 2014, 2015 en 2016 zakten de verkopen terug naar respectievelijk 2.214, 2.173, 1.824 en 755 stuks.