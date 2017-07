Slideshow

Fiat 500 officieel kunststuk Museum of Modern Art Ereplaats voor kleine Fiat in Amerikaans museum

Het Museum of Modern Art vindt de Fiat 500 dermate iconisch, dat het heeft besloten een beige exemplaar in hun museum te plaatsen.

Dat de originele Fiat 500 een legendarisch autootje is, valt haast niet te ontkennen. Of het ook een stuk moderne kunst is? Als het aan de geschoolde heren en dames van het Museum of Modern Art in New York ligt, wel. Zij hebben besloten de kleine Italiaan op te nemen in hun collectie.



De auto die door duizenden toeristen per dag aangegaapt zal worden, is een beigekleurige 500 F. Dat is de versie waar de grootste aantallen van verkocht werden. De hoofdcurator van het museum licht de keuze toe: "De Fiat 500 is een icoon in de geschiedenis van de auto-industrie, die de kijk op design en productie grondig veranderde".



De Fiat 500 werd in 1957 geïntroduceerd en viert dit jaar dus zijn zestigste verjaardag. Eerder vandaag zagen we de speciale feesteditie, waarmee Fiat de 500 in het zonnetje zet. In de achttien jaar dat het kleintje werd gebouwd, liepen er bijna 3,9 miljoen exemplaren van de band. In 2007 werd bij de vijftigste verjaardag van de oer-500 de huidige retro-500 geïntroduceerd. In 2015 bereikte die zijn meest recente mijlpaal, toen het 1,5 miljoenste exemplaar de productielijn verliet. In Nederland zijn er tot op heden al ruim 62.000 op kenteken gezet.