Slideshow

Fiat 500 als Anniversario Retrodetails voor retromodel

Fiat viert het feit dat de 500 vandaag op de dag af 60 jaar bestaat met de introductie van een feestelijke Anniversario-editie.

Het mag geen verrassing heten dat Fiat de 500 Anniversario overgiet met retro-details. Zo is de feestneus leverbaar in de kleuren Sicilia Orange en Riviera Green, kleuren die geïnspireerd zijn op kleuren die op de oer-500 leverbaar waren. Fiat overlaadt de 500 Anniversario verder met chroomkleurige spiegelkappen en een chromen sierlijst op de motorkap. Ook de beeldmerken zijn vervangen voor exemplaren die knipogen naar het verleden. Optioneel zijn 16-inch wielen met een retro-ontwerp te krijgen. Boven de chroomkleurige strip aan de achterzijde is het woord Anniversario aangebracht.

In het interieur monteert Fiat stoelen met een horizontaal streepjesmotief. Het dashboard, de biezen en de 500-logo's worden in carrosseriekleur uitgevoerd. In het vooronder doet de 80 pk sterke TwinAir dienst als kloppend hart. De 500 Anniversario mag mee vanaf € 19.095. Wie een Dualogic-transmissie wil, is € 20.095 kwijt. De Cabriolet kent als Anniversario een vanafprijs van € 22.095. De versie met Dualogic-bak kost € 23.095. Bestellen kan per direct.