Ferrari intern niet eens over terugkeer Dino Keert oude naam wel of niet terug?

Al enige jaren vangen we geruchten op over de terugkeer van modelnaam Dino bij Ferrari. Het hogere management lijkt over de komst van een nieuwe Dino in tweestrijd te verkeren.

Dat schrijft Automotive News op basis van door niemand minder dan CEO Sergio Marchionne gedane uitspraken. Volgens Marchionne is niet iedereen bij Ferrari het over de terugkeer van de Dino eens. Geheel volgens traditie zou de modelnaam namelijk gebruikt gaan worden voor een nieuw bereikbaarder model aan de onderzijde van het Ferrari-gamma.

Ferrari zou vrezen voor de reputatie van het merk als het een 'te goedkoop' model toevoegt aan de familie. Marchionne zou zich op zijn beurt afvragen of het toevoegen van een nieuw, kleiner en goedkoper model om een jongere kopersgroep aan te spreken wel nodig is. Een groot deel van Ferrari-kopers in Azië zou namelijk al "[...] zeer jong" zijn. Wel zou de nieuweling Ferrari kunnen helpen om jaarlijks meer dan 10.000 auto's te verkopen. Een SUV van Ferrari, waarover laatst mondjesmaat iets over bekend werd, zou daar natuurlijk ook fors aan kunnen bijdragen.

De Dino - een eerbetoon aan Dino Ferrari, de vroeg overleden zoon van Enzo Ferrari, werd tussen 1968 en 1976 verkocht en moest het zonder Ferrari-badges stellen. Mocht de Dino daadwerkelijk terugkeren, dan hoef je als consument geen echt lage vanafprijs te verwachten. Naar verluidt zou de auto minimaal 1,5 euroton moeten gaan kosten.