FCA reageert op geruchtenstroom... ...maar zegt weinig

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) reageert opnieuw op geruchten over een mogelijke (gedeeltelijke) overname door derden. Het concern zegt feitelijk dat het er momenteel niets over te vertellen heeft.

FCA schrijft in een verklaring dat het zich op basis van een verzoek van Consob, de Italiaanse instelling voor beurstoezicht, verplicht voelt iets te zeggen over de geruchten die momenteel de ronde doen over een mogelijke overname van FCA of één van zijn merken. Het concern zegt dat het "zo nu en dan vragen of verzoeken ontvangt over mogelijke 'transacties', zaken die altijd worden geëvalueerd."

Het concern houdt zijn lippen stijf op elkaar over het mogelijk in de etalage zetten van Jeep. Ook over de vermeende interesse van Chinese bedrijven in FCA of één van zijn merken wordt met geen woord gerept. "We geven geen commentaar op geruchten en geven geen commentaar over vragen en verzoeken van derden", aldus het concern.